Leczenie trudnych przypadków onkologicznych – to główny cel powstałej w minionym roku w Zielonej Górze Fundacji Chirurgii i Onkologii Polskiej im. Pawła Murawy.

O zadania fundacji pytamy jej prezesa Daniela Hrechoreckiego:

Od momentu pojawienia się w szpitalu w Zielonej Górze, wybitnego w skali europejskiej, chirurga – prof. Dawida Murawy, oddział chirurgii onkologicznej staje się jednym z najlepszych ośrodków leczenia raka w Polsce. Do prof. Murawy przyjeżdżają pacjenci z całej Polski. By skutecznie leczyć nas oraz nasze rodziny, prof. Murawa potrzebuje najnowocześniejszego sprzętu.



To jest urządzenie, które służy do oceny ukrwienia tkanek. Mamy też urządzenie do trudnych operacji na wątrobie. To jest nóż wodny. Sprawdza się w określonej grupie pacjentów.