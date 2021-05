Z problemami próbują dotrzeć na jutrzejszy (środowy) mecz play-off w lidze VTB koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra. Podopieczni Żana Tabaka zagrają wyjazdowe spotkanie pierwszej rundy z Unicsem Kazań.

Zastalowcy mieli wylecieć do Kazania wczoraj przez Berlin. Z uwagi na problemy komunikacyjne z Zielonej Góry wylecą jednak dopiero dziś przez Kaliningrad. A sam mecz? Właściciel klubu Janusz Jasiński pytany był przez nas m. in. o to, czy zespół zniesie rywalizację w lidze VTB fizycznie po wyczerpujących finałach w Energa Basket Lidze.

Myślę, że wszystko jest przed nami i możemy ich odbudować. Potrzebny jest impuls. trener go da, choć my jako mieszkańcy też powinniśmy go dać. W tym covidowym roku to jest duże zwycięstwo. Oni rozegrali 71 meczów, a przed nimi jeszcze co najmniej dwa. Liczę, że będzie ich więcej.

Jasiński twierdzi, że Zastal powalczy o awans do kolejnej rundy play off.

Zrobimy wszystko, by ten mecz wygrać. Gramy do dwóch zwycięstw. Gdyby się udało choć jeden wyciągnąć, to będzie ciekawie, bo wtedy jest mecz o wszystko, a to jest najfajniejsze. Apeluję, abyśmy dali im wsparcie. Wszystkich zachęcam, by uczestniczyli w naszym projekcie i stali się współwłaścicielami klubu.

Emisja klubowych akcji ma ruszyć niebawem. Mecz Zastalu w Kazaniu w środę wieczorem. Rewanż w Zielonej Górze w piątek.