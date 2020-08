„Czasu nie cofniesz. Nie myślisz – toniesz” to kampania, która przypomina, jak ważne jest bezpieczeństwo w trakcie wypoczynku nad wodą. Prowadzi ją lubuska policja. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że choć patrole często pojawiają się nad akwenami, to utonięciom powinni zapobiegać sami plażowicze.

Do wody nie należy wchodzić pod wpływem alkoholu, niebezpieczne jest również pływanie w pobliżu zapór wodnych, barek i łodzi motorowych. Błędem osób, które korzystają z kąpieli, jest też skakanie do wody „na główkę” w nieznanych miejscach i brawura. Poza tym pamiętajmy, by wybierać kąpieliska strzeżone, z zapewnionym nadzorem ratownika wodnego.

Gdy zauważymy osobę, która może potrzebować pomocy, nie bądźmy obojętni. Starajmy się ją ratować na tyle, na ile potrafimy. Tonącemu można pomóc z brzegu jeziora czy rzeki, podając mu np. kij albo linę, której może się chwycić.