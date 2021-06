Tradycyjnie przed sezonem wakacyjnym zmienią się kolejowe rozkłady jazdy. Korekty dotkną także „lubuskich” pociągów. I to już od 13 czerwca. – Samorząd województwa od dawna stara się podnosić jakość świadczeń związanych z przewozami regionalnymi i rozszerzać ich zakres. W ostatnich latach m.in. podjęliśmy wielkie wysiłki związanie z zakupem nowych pociągów do lubuskiego taboru. Podpisaliśmy też umowę z POLREGIO na kolejne inwestycje, które wpłyną na komfort podróżnych oraz pomogą promować publiczny transport kolejowy – mówi członek zarządu Marcin Jabłoński.

To właśnie lubuski oddział POLREGIO poinformował o zmianach, mających wejść w życie 13 czerwca. Są one spowodowane pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na wielu trasach kolejowych w całym kraju. Przewoźnik apeluje, aby w najbliższym czasie, ze względu na sporą liczbę skorygowanych połączeń, przed rozpoczęciem podróży sprawdzić aktualny rozkład. Do najważniejszych zmian w rozkładzie jazdy w województwie lubuskim należą:

1. Zmiany na węźle Żary – Żagań

Dzięki współfinansowaniu przez lokalne samorządy zostaną uruchomione nowe połączenia:

Żagań (8:25) – Żary (8:45) – Forst Lausitz (9:23) (kursuje od poniedziałku do piątku),

Forst Lausitz (9:40) – Żary (10:18) – Żagań (10:31) (kursuje od poniedziałku do piątku),

Małomice (22:42) – Żagań (22:52) (kursuje od poniedziałku do piątku),

pociąg Zielona Góra Gł. (20:54/20:59) – Żagań (22:18) zostanie w dni robocze wydłużony do Małomic (Żagań odj. (22:19) – Małomice (22:29)),

pociąg Zielona Góra Gł. (18:51) – Węgliniec zostanie skierowany na trasę z Żar przez Żagań do Jankowej Żagańskiej i dalej do Węglińca. Dodatkowy pociąg z Zielonej Góry do Żagania.

2. Zmiany na północy regionu

rozszerzenie terminu kursowania pociągu 88206 Kostrzyn (4:52) – Gorzów Wlkp. (5:30) o soboty i niedziele w okresie wakacji,

nowy pociąg 88219 Gorzów Wlkp. 5:56 – Kostrzyn 6:34 o soboty i niedziele w okresie wakacji, skomunikowanie w Kostrzynie z wakacyjnym pociągiem nad morze do Świnoujścia,

rozszerzenie terminu kursowania pociągu 88206 Kostrzyn 22:13 – Gorzów Wlkp. 22:51 o soboty i niedziele w okresie wakacji, skomunikowanie w Kostrzynie z wakacyjnym pociągiem ze Świnoujścia,

rozszerzenie terminu kursowania pociągu 88219 Gorzów Wlkp. 23:10– Kostrzyn 23:48 o soboty i niedziele w okresie wakacji,

POLREGIO powiadomiło również o utrudnieniach z jakimi będą musieli mierzyć się podróżni. Ich wykaz przedstawiamy poniżej:

w dalszym ciągu będą prowadzone prace na linii Czerwieńsk – Zbąszynek – do 28.08.2021 r.,

W dniach 16 – 19.06 będą prowadzone prace na linii Żagań – Małomice (KKZ za pociągi),

W dniach 5 – 11.08.2021 będą prowadzone prace na odcinku Zbąszynek – Lutol Suchy (KKZ za odwołane pociągi na ww. odcinku),

W wybranych dniach w czerwcu i lipcu będą trwały prace na przejściu granicznym na linii Rzepin – Frankfurt nad Odrą, okresowo będzie kursowała KKZ do/z Rzepina lub do/ze Słubic.

Jednocześnie POLREGIO zachęca do skorzystania z połączeń wakacyjnych, które połączą lubuskie stolice z miejscowościami nadmorskimi, czyli Międzyzdrojami oraz Świnoujściem .Ciekawą opcją będzie pociąg do lubuskiej perły turystycznej – Łagowa. Skorzystają z niego m.in. mieszkańcy Zielonej Góry, Świebodzina i Zbąszynka.

Poza tym pojawi się dodatkowy pociąg z Dobiegniewa do Świnoujścia. W wakacyjne weekendy będzie uruchomiony nowy pociąg Poznań Gł. – Świnoujście i z powrotem. Odjazd z Dobiegniewa do Świnoujścia o godz. 10:19 (Świnoujście p. 14:10), przyjazd do Dobiegniewa 13:40. Szczegółowy rozkład jazdy można sprawdzić na stronie POLREGIO.

źródło: Lubuskie.pl