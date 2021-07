21 lipca 2021 r. w godz. 09:00 – 12:00

miejscowości Czerwieńsk ul. Graniczna 1, 2, Kolejowa 1 do 5, Ogrodowa 1, 3, 5, Rynek 1 do 8, 25a, 27 do 32, działka 303/2, Rozwens 1 do 6a, plac zabaw, Plac Wolności 4, Zonia 1, oświetlenie uliczne