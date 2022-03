Pomagamy Ukrainie. Uchodźcy zza naszej wschodniej granicy przybywają do naszego miasta. Między innymi matki z dziećmi trafiają na obiekty Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Dyrektor ośrodka Bogusław Sułkowski w rozmowie z Radiem Index wspomina o tym, że mieszkańcy Ukrainy mają zapewnioną pomoc w każdym możliwym zakresie.

Mają tu kompleksowe wsparcie, oprócz zakwaterowania i wyżywienia, również świadczenia i opiekę lekarską. Dzieci pójdą do przedszkola i szkoły. Poza tym korzystają z obiektów sportowych, staramy się zapewnić im takie warunki, by nie musieli myśleć o tym, co ich spotkało. Najlepszą terapią jest praca i sport, więc szukamy paniom pracy, to głównie młode kobiety z dziećmi.