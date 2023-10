Chcemy w gronie specjalistów ekspertów, parlamentarzystów, europarlamentarzystów rozmawiać o ważnych problemach w polskiej gospodarce. Statystyki są dosyć dobre. Za 2022 rok odnotowaliśmy bardzo wysoki wzrost eksportu – 350 miliardów euro w stosunku do tego, co było 30 lat temu. Było to 20 miliardów euro. Wydawać by się mogło, że gospodarka ma się dobrze. Skoro dane są tak dobre, to dlaczego jest tak źle – to tyłuł naszego pierwszego panelu.