31 października to ostatni dzień na przedłużenie ważności profilu zaufanego – z uwagi na czas pandemii nasze profile były ważne dłużej, ale dziś to się kończy. I kto nic z tym nie zrobi – od środy 1 listopada jego profil zaufany przepadnie i trzeba go będzie zakładać od początku.

Przedłużenie ważności jest łatwe i szybkie – i można to zrobić samemu. Wystarczy zalogować się na swoim profilu zaufanym – kliknąć w zakładkę “szczegóły konta” a tam wybrać opcję przedłuż ważność. Potem pojawi się okienko z naszymi danymi – potwierdzamy je lub edytujemy, jeśli coś się w nich zmieniło. Po tym dostaniemy sms-em i e-mailem kody autoryzacyjne – po ich wpisaniu i zatwierdzeniu nasz profil zaufany zostanie przedłużony o 3 lata.