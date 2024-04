Tylko do końca kwietnia rodzice oraz opiekunowie dzieci kwalifikujących się do wypłaty świadczenia 800 plus mają czas na złożenie wniosków na nowy okres rozliczeniowy. Osoby, które zdążą w podanym terminie, dostaną świadczenie tzw. longiem. Czyli bez przerwy.

Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Jeżeli złożą ten wniosek, np. w maju, to wtedy następne świadczenie otrzymają w lipcu, ale z wyrównaniem od czerwca. Jeśli taki wniosek trafi później – chociażby we wrześniu – to w tym momencie świadczenie jest przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Teraz jeszcze jest trochę czasu na złożenie wniosku.

Wniosek można złożyć w formie online, poprzez Platformę PUE ZUS lub bezpłatną aplikację.