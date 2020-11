Szpital Uniwersytecki rusza z budową pomieszczeń do pretriażu przy Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych. Nie będą to tzw. kosmiczne kapsuły tylko budynek stawiany w systemie modułowym.

Konstrukcja ma być tańsza i postawiona nie tymczasowo, lecz na stałe. O szczegółach mówi rzeczniczka Szpitala Sylwia Malcher Nowak:

Prezes szpitala podpisał umowę. Będzie to wolnostojący budynek. Budowa potrwa ok. czterech miesięcy, będzie to trwały budynek. Od wiosny będziemy tam organizować punkt wymazowy.