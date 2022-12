Do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia pozostało zaledwie kilka dni. To oznacza tylko jedno – tłumy klientów w galeriach handlowych oraz na targowiskach. A wśród nich także oszuści i kieszonkowcy, dla których przedświąteczny czas to mówiąc kolokwialnie – żniwa.

W programie “Na służbie” przypominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas zakupów. Jak mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy zielonogórskich policjantów, czasem wystarczy zaledwie kilka sekund żebyśmy stracili telefon, portfel lub dokumenty.

Zakupy stacjonarne to jedno. Warto uważać również w sieci. Jeśli zdecydujemy się na zakupy online – zawsze czytajmy regulamin sklepu oraz w miarę możliwości sprawdźmy danego sprzedawcę.

Podinspektor Stanisławska przypomina również o zachowaniu ostrożności względem SMS’ów i maili o paczkach. Najważniejsze jest nieklikanie w linki nie wiadomego pochodzenia.