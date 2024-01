Obecnie żadna kategoria wiekowa nie może czuć się bezpiecznie – alarmuje zielonogórska policja. Chodzi o oszustwa zarówno telefoniczne, jak i internetowe. A tych w ostatnim czasie przybyło. I nie chodzi tutaj już tylko o metody chociażby na policjanta lub pracownika banku.

Ofiarą oszustów stają się także młodsze osoby, sprzedające coś na aukcjach internetowych. Mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowym KMP w Zielonej Górze.

Przed Sylwestrem mieliśmy pana, którym na jednym z portali wystawił przedmiot do sprzedaży. Zgłosił się nabywca, przesłał link. A sprzedający dał się zwieść, kliknął w to. I tym samym przekazał oszustowi swoje dane, przestępcy uzyskali dostęp do jego konta. Zdążyli też wziąć szybki kredyt. Straty są szacowane na około 6 tys. złotych.