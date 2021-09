Zielonogórscy policjanci przyjęli zgłoszenie o kradzieży pieniędzy przez nieznanego mężczyznę, który pod pretekstem sprawdzenia instalacji wodociągowej wszedł do mieszkania, odwrócił uwagę starszej i schorowanej 83-latki, a następnie ukradł pieniądze w kwocie około 8 tysięcy złotych.

Sprawca zabrał też z szafki złotą biżuterię o nieustalonej jeszcze wartości. Jak opowiedziała policjantom pokrzywdzona, około południa do jej mieszkania zapukał nieznany mężczyzna, którzy oświadczył, że musi sprawdzić instalację wodociągową, ponieważ w bloku z kranu leci brudna woda. Niczego nie podejrzewająca 83-latka wpuściła mężczyznę do mieszkania. Z jej relacji wynikało, że gdy wszedł do mieszkania od razu kazał jej iść do łazienki i odkręcić wodę w kranie, a on poszedł do kuchni i zrobił to samo. Seniorka nie zorientowała się, że w czasie gdy ona była w łazience, mężczyzna plądrował jej mieszkanie. Niestety zrobił to skutecznie – w szufladzie znalazł pieniądze, a w szafce biżuterię.