Ruszył nabór wniosków do programu Moja Woda 2023. W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie chociażby na zakup zbiornika na deszczówkę, wykonanie studni czy też zakup pompy sterowania nawadniania kropelkowego. Minimalna kwota o jaką można wnioskować to dwa tysiące złotych, maksymalna sześć.

Program jest realizowany na terenie całego kraju. O szczegółach mówi Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Logujemy się naszej stronie, tam można znaleźć wniosek i go wypełnić. Osoby posiadające podpis elektroniczny zapisują dokument i nic już nie muszą robić. On jest widoczny już w naszym systemie. Osoby nieposiadające takiego podpisu, muszą wniosek podpisać i przesłać do nas pocztą tradycyjną.

Jak mówi Herbut – wnioski są bardzo łatwe do wypełnienia. A kto z programu może skorzystać?

Właściciele oraz współwłaściciele domków jednorodzinnych, posesji. Także osoby, które takie zbiorniki już mają, mogą się ubiegać o dofinansowanie na dostosowanie systemu. Jest to program dla osób, które wcześniej nie korzystały.

Nabór wniosków do programu Moja Woda 2023 jest ciągły, czyli aż do wyczerpania środków. Tylko w naszym regionie na realizację projektu do rozdania są ponad 3 mln złotych.