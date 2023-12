Dobre wieści dla emerytów i rencistów. Jeśli Wasze świadczenie jest wypłacane 25 grudnia, to pieniądze trafią do Was jeszcze przed świętami – zapowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. We wtorek 19 grudnia placówka przekazała Poczcie Polskiej emerytury i renty dla swoich świadczeniobiorców. Spokojne mogą być również osoby, które świadczenie otrzymują na konto bankowe. Przelewy do banków ZUS wyśle 21 grudnia.

Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

Do końca grudnia natomiast pieniądze otrzymają osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 r. 22 grudnia ZUS przekaże środki na pocztę, a do banku – 28 grudnia. Przelew na konto to gwarancja terminowego świadczenia. Jeśli klienci ZUS skarżą się, że nie dostali emerytury na czas, zazwyczaj oznacza to, że przekaz pocztowy został późno dostarczony do domu lub czeka nieodebrany na poczcie.

Zdarza się bowiem, że senior wyjeżdża i świadczenia nie ma kto odebrać.

Wówczas pieniądze mogą trafić z powrotem do ZUS. Przelew na rachunek wyklucza takie sytuacje. Gotówka dostarczana bezpośrednio do domu zwiększa ryzyko kradzieży lub oszustwa. Zwiększone ubankowienie pozwala także na ograniczenie kosztów związanych obrotem gotówkowym, ponoszonym przez budżet, czyli wszystkich obywateli. W każdej chwili można zmienić formę pobierania świadczenia i wskazać rachunek w banku zamiast operatora pocztowego. Nie ma także przeszkód, aby zmienić numer rachunku bankowego.

Muchowska podpowiada, że można to zrobić wypełniając wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce.