Zielonogórska policja kolejny raz alarmuje – nie dajmy się złapać na wnuczka, policjanta lub pracownika banku. W naszym mieście kolejny raz zaatakowali oszuści telefoniczni, którzy poprzez rozmowę wyłudzają pieniądze lub dane do kont bankowych.

Mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka prasowa KMP w Zielonej Górze.

Jeżeli ktoś z waszej rodziny rzekomo potrzebuje pomocy, rozłączcie się i zadzwońcie do tej osoby. Sprawdźcie, czy to naprawdę ona potrzebuje pomocy. Bądźcie bardzo ostrożni, jeśli chodzi o pieniądze. Rozłączenie się najlepszym rozwiązaniem. Nie słuchanie tego, co oszuści mają do powiedzenia. Tym bardziej, że im bardzo zależy na doprowadzeniu poszkodowanego do zdenerwowania i emocji, przez które nie będzie myślał rozsądnie.