Po kilku miesiącach przerwy Szpital Uniwersytecki wznawia program profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Ponownie przyjmie pacjentów, którzy będą chcieli bezpłatnie przebadać się pod kątem tych chorób.

Realizujemy ten program, dlatego że profilaktyka jest o wiele tańsza niż leczenie – przekonuje marszałek Elżbieta Polak.

Po pierwsze – tańsza, a po drugie – daje gwarancję skutecznego wyleczenia z każdego raka. Powiedzą o tym na pewno onkolodzy ze swojego doświadczenia i praktyki w Szpitalu Uniwersyteckim, gdzie ten program jest realizowany od dwóch lat.

W tym roku realizację programu przerwała pandemia koronawirusa. Obecnie placówka może kontynuować badania, ponieważ wprowadziła środki bezpieczeństwa. Dlatego lekarze apelują, by pacjenci skorzystali z możliwości przebadania się. Tym bardziej, że program profilaktyki skraca im proces diagnostyki i ewentualnego leczenia.

Pomijamy zwyczajowy szlak od lekarza rodzinnego, który nas kieruje do ośrodka. Być może teraz musiałoby się to odbyć online, w formie e-wizyty. Być może ośrodek ma pewne ograniczenia, wydłuża się czas oczekiwania. A tu możemy bezpośrednio trafić do ośrodka specjalistycznego i w sytuacji, jeżeli jest taka konieczność – rozpoczynamy leczenie na wczesnym etapie. A jeżeli rozpoczniemy je na wczesnym etapie, to wyniki leczenia wzrastają z około 40% przeżywalności 5 lat do 80%.

O tym, dlaczego nie należy zwlekać z badaniem, mówiła również dr n. med. Róża Poźniak-Balicka, kierownik Klinicznego Oddziału Radioterapii.

Nawet dzisiaj miałam przypadek pacjentki, która przez COVID-a pół roku czekała ze zdiagnozowaniem raka gardła dolnego. W tej chwili możemy leczyć ją tylko paliatywnie, gdyż telefonicznie była leczona antybiotykami. Zanim trafiła do laryngologa, zanim pobrano wycinki, choroba rozrosła się na tyle, że niewiele możemy zrobić.

Na badanie w kierunku nowotworów głowy i szyi można się rejestrować od poniedziałku do piątku między 8:00 a 15:00 do poradni laryngologicznej. Numer telefonu to 68 32 96 621.

Udział w programie profilaktyki jest szczególnie zalecany pacjentom z grupy ryzyka, np. palaczom i osobom w wieku 40-65 lat. Także tym, którzy zauważą u siebie jeden z niepokojących objawów: pieczenie języka, zmiany w jamie ustnej, guz na szyi czy przewlekłą chrypkę. Jeśli objawy utrzymują się minimum trzy tygodnie i nie mają związku z infekcją dróg oddechowych, mogą być sygnałem nowotworu.