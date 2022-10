Jak już Was informowaliśmy – kilka dni temu podpisany został kontrakt programowy dla naszego regionu. Do Lubuskiego, w ramach realizacji polityki spójności, trafi blisko 915 milionów euro. Jak podkreślają przedstawiciele Zarządu Województwa Lubuskiego – umowa jest swego rodzaju punktem wyjścia do negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027”.

Mówi Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Pierwotnie do naszego regionu miało trafić 735 milionów złotych. Kwotę te udało się jednak zwiększyć. A na co fundusze z Kontraktu Programowego mogą zostać wydane? Między innymi na stypendia, ale nie tylko – tłumaczy Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa Lubuskiego.

Dodajmy, że pierwsze spotkanie z Komisją Europejską zaplanowano na czwartek 13 października.