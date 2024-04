Wiosna to czas porządków. Także tych na terenach zielonych i ogródkach działkowych. Co za tym idzie – część osób zdecyduje się na wypalanie traw. A to – jak mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak z PSP – nie użyźnia ziemi, ale też może stać realnym zagrożeniem.

Podpalenie nawet niewielkiej sterty pozimowych śmieci, na przykład liści i gałęzi może spowodować pożar.

Może stanowić bardzo niebezpieczne w skutkach zdarzenie. Pożar szybko może objąć nasze gospodarstwo, albo rozprzestrzenić się poza nasz teren. Bardzo niebezpieczna jest też sytuacja w lesie.

Więcej o bezpieczeństwie w audycji “Na służbie”. Program w każdy wtorek o godzinie 11.15.