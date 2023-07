Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył okres obowiązywania programu Profilaktyka 40 plus. I to aż do połowy przyszłego roku. Z pakietu bezpłatnych badań mogą skorzystać wszystkie osoby powyżej 40 roku życia. W ramach projektu wykonywane są badania laboratoryjne krwi oraz moczu. Pakiety są profilowane ze względu na płeć pacjenta.

Co należy zrobić, żeby z programu skorzystać? To tłumaczy Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w Lubuskiem.

Ankietę można wypełnić także telefonicznie – dzwoniąc na numer 989. Jest to infolinia NFZ, czynna każdego dnia od 7 do 20.

Obecnie w naszym regionie program Profilaktyka 40 Plus jest realizowany w 54 podmiotach medycznych. Do tej pory z projektu skorzystało blisko 50 tysięcy osób.