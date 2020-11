„Jak żyliśmy w czasach koronawirusa?” Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mówić o trwającej epidemii będziemy w czasie przeszłym. Na kartach historii znajdą się wtedy m.in. zdjęcia z walki z COVID-19.

Do dokumentowania naszego życia i życia miasta w dobie koronawirusa zachęca Muzeum Ziemi Lubuskiej. Szczegóły akcji przybliża Alicja Błażyńska, rzecznik muzeum.

Chcielibyśmy zachęcić zielonogórzan, aby w okresie pandemii sięgnęli po aparaty i dokumentowali to miejsce i ten czas, w którym się znajdujemy. Spróbujcie państwo zrobić obraz Zielonej Góry taki, jaki jest dzisiaj.

Zdjęcia pomogą w stworzeniu panoramy miasta na 800-lecie Zielonej Góry. Jubileusz już za dwa lata.

Chcemy w roku 2022 zrobić dużą wystawę z okazji 800-lecia Zielonej Góry. Dlatego apelujemy, aby fotografować nasze miasto, dawać do tych fotografii nasze komentarzach, aby mówić, co nas cieszy i czym to miasto dla nas jest.