Najlepsze firmy budowalne kolejny raz nagrodzone. We wtorek w zielonogórskiej Palmiarni odbyła się 29 już Gala Budownictwa. Organizatorem wydarzenia była Lubuska Izba Budownictwa, która to po raz kolejny nagrodziła i wyróżniła najlepszych z najlepszych, jeśli chodzi o branżę budowlaną.

Podczas tegorocznej edycji o laury najlepszych walczyły 24 obiekty. Wśród nich miejska spółka KTBS oraz PBO za budynek wielorodzinny przy ulicy Piwnej. Wyróżniono także Klinikę Wiśniowa i most w Milsku.

Na przykładzie tych misterów widać jak to się rozwija. Ta branża. Jak firmy mierzą do najlepszych, do tych nagrodzonych już wcześniej. Dziś trudno wybrać najlepszego, bo wszyscy są najlepsi.