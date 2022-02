Już w tym roku rozpoczynają się obchody dwóch jubileuszy miasta – 800-lecia istnienia i 700-lecia praw miejskich. Z tej okazji miasto ogłosiło konkurs na projekt, który uświetni te obchody.

Jak mówi profesor Czesław Osękowski, Przewodniczący Komitetu Obchodów jubileuszy, przygotowania do uroczystości trwają już kilka miesięcy, a zarys programu obchodów jest już gotowy.

Po 22 lutym będziemy już wiedzieć, jakie projekty wpłyną. Chcę powiedzieć, że jest duże zainteresowanie – aż 620 odsłon strony było. Pojawiły się pierwsze projekty już w sposób fizyczny, tak że tu jesteśmy optymistami i to jakby wypełni nam pierwszą część obchodów, które będą realizowane od kwietnia do końca tego roku.

Jak zaznacza profesor Osękowski, komitet przykłada dużą wagę do tradycji winiarskich Zielonej Góry i wraz z winiarzami przygotowują już pewne koncepcje.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki liczy, że w organizację obchodów czynnie zaangażują się mieszkańcy miasta.

Ja myślę, że będziemy zachęcać wszystkich do świętowania tych wspaniałych rocznic, które mamy przed sobą. Tak naprawdę i 800 lat pierwszej wzmianki o mieście i 700 lat uzyskania praw miejskich to są wspaniałe daty świadczące o historii naszego miasta. Będziemy zapraszać wszystkich do udziału w tym, aby pomogli nam wzbogacić to święto, aby to święto było jeszcze piękniejsze, jeszcze ładniejsze. Jest ogłoszony konkurs dla wszystkich organizacji pozarządowych, które mają jakąś inicjatywę. Do 22 lutego można składać w biurze obchodów oferty i można dostać środki finansowe i uczestniczyć czynnie w obchodach naszego pięknego jubileuszu.