Zielona Góra i Żary łączą swoje siły z myślą o utalentowanej młodzieży. – Lubuskie niekoniecznie musi stać tylko miodem i winem, może także koszykówką – uważa Arkadiusz Simiński, wiceprezes SKM-u Zastal. Zielonogórski klub podpisał umowę o współpracy z BC Swiss Krono Żary.

Obie drużyny znają się od lat. Rywalizują na parkiecie, ale potrafią również razem działać. Dowodem jest to, że klub z Żar zasilają wychowankowie SKM-u Zastal.

Chcemy budować tę lubuską koszykówkę. Widzimy, co się dzieje w Polsce, jak funkcjonują duże ośrodki. Takim ośrodkom jak nasze coraz trudniej będzie rywalizować przy obecnym systemie, gdzie nagminne jest skupowanie najlepszej młodzieży w większych ośrodkach. W związku z tym powinniśmy ze sobą jak najbardziej współpracować, pomagać sobie, wspierać się, abyśmy mogli w poszczególnych kategoriach wiekowych na równych prawach grać z innymi drużynami.

Przedstawiciele obu klubów chcą stworzyć w Lubuskiem pewną ścieżkę kariery młodych sportowców.

Poza tym, że nasi seniorzy będą przechodzić do Żar (tak byśmy chcieli, bo to jest dla nich taka naturalna droga) dodatkowo chcemy, żeby w którymś momencie ci bardziej utalentowani koszykarze z ośrodka z Żar, po okresie kadeta mieli szansę również trafienia do nas.