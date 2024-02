Nowy dyrektor, nowe pomysły na zarządzanie lasami? Od 1 lutego nastąpiły zmiany na stanowisku szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Instytucją zarządza teraz Jerzy Łokietko – wcześniej związany chociażby z Lasami Państwowymi we Wrocławiu.

Jakie są pierwsze spostrzeżenia, jeśli chodzi o nasze miasto? Podoba mi się – mówi dyrektor RDLP w Zielonej Górze. A jakie cele Jerzy Łokietko stawia sobie na swoją kadencję?

Cel jest taki — co najmniej utrzymanie dzisiejszej powierzchni lasów. Ale będę też dążył o pozyskanie nowych gruntów. Jeśli nie będą zalesione, to my je zalesimy. Ponieważ w ostatnich latach oddaliśmy część terenów chociażby pod inwestycje drogowe.