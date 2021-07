– Chcemy wybudować Obwodnicę Zachodnią naszego miasta – mówił dziś wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. Gość “Rozmowy na 96 FM” mówił o konieczności realizacji tej inwestycji i konflikcie z marszałek Elżbietą Polak.

Przypomnijmy, miasto od wielu miesięcy mówi o tym, ze obwodnica może odciążyć region i samą Zieloną Górę.

Miasto przygotowało przed dwoma laty koncepcję. Ta obwodnica została wpisana do strategii rozwoju województwa. Mówi ona o jednoczesnej budowie nowego mostu w Pomorsku. Obwodnica Zachodnia jest także obwodnicą Płotów, Przylepu i Czerwieńska.

Środki miałyby pochodzić m. in. z Regionalnego Programu Operacyjnego. I tu zaczyna się problem. Zdaniem Kaliszuka marszałek ma inne zdanie w tej sprawie.

19 maja prezydent złożył wniosek do pani marszałek, by to zadanie w ramach RPO się znalazło. Minęły prawie dwa miesiące i nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Czekamy na spotkanie.