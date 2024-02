GUS alarmuje – mamy problem demograficzny. Dotyczy on także naszego regionu. Co zatem można zrobić, żeby było lepiej? Jak zatrzymać lub ściągnąć do Lubuskiego i Zielonej Góry? Przed wyborami samorządowymi – pomysłów i obietnic nie brakuje.

Jakie rozwiązania widzi radny sejmiku Edward Fedko?

Zachętą są na pewno tanie mieszkania na wynajem, dobrze płatne oferty pracy, dobre kierunki na uniwersytecie, dobra opieka medyczna, dostępność żłobków i przedszkoli.

Do tego dochodzi też odpowiednia komunikacja, także ta miejska – dodaje Fedko.