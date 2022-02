Jesteście ciekawi, co dzieje się za kulisami Lubuskiego Teatru? Waszą ciekawość zaspakajamy w każdy wtorek po 12:30 w Radio Index 96 fm i Index TV. Tym razem z naszą kamerą pojawiliśmy się na próbie do spektaklu “Kordian”, który ostatnio był wystawiany na deskach LT.

Sam spektakl kierowany jest do młodego widza, a ten oglądając sztukę może odnaleźć cząstkę siebie. Scenariusz zakłada otwarte zakończenie i każdy młody człowiek może się przejrzeć w tej sztuce tak jak w lustrze. Widzowie poznają trzech Kordianów w jednego z nich wciela się James Malcolm dla którego rola ma duże znaczenie.

To jest spełnienie marzeń, to jedna z najważniejszych sztuk romantyzmu, to jest taki nasz polski “Hamlet” Nie tylko mówiąc o samej roli, spektaklu, co myślach które przekazuje. Często nam się wydaje jak jesteśmy młodzi, że te lektury są nudne, nie do końca je rozumiemy. Potem wracamy do tej klasyki jako dojrzalsi czytelnicy i odczytujemy to różne sposoby, które są atrakcyjniejsze.