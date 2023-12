Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta – to jeden z podstawowych punktów katalogu spraw Nowego Porozumienia Paradyskiego, które w minionym tygodniu podpisali prezydenci lubuskich miast.

Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli mówił na antenie Radia Index, że prace trwają.

Jest tworzone studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia. Mają powstać nowe przystanki. Mamy nadzieję, że w dalszych krokach to doprowadzi do powstania wahadła między Nową Solą, a Sulechowem. To się nie uda bez szerokiej współpracy, zarówno władz centralnych, jak władz samorządowych.