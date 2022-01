Kierowcy! Noga z gazu. Od stycznia wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. O nim właśnie dziś rozmawialiśmy z Mariuszem Wąsowiczem.

Zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze był gościem „Rozmowy na 96 FM”. Za przekraczanie prędkości sporo zapłacimy od tego roku.

Przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h to wysokość mandat wynosi 800 złotych. Kolejny próg – o 40 kilometrów to 1000 złotych i najwyższy próg – przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km – 2500 złotych. Do tej pory za maksymalne przekroczenie prędkości trzeba było zapłacić 500 złotych.