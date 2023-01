Trwa nabór do kolejnej już edycji Legii Akademickiej. Przypomnijmy – jest to projekt skierowany przede wszystkim do studentów oraz absolwentów szkół wyższych i polega na dobrowolnym przeszkoleniu wojskowym.

Tegoroczna edycja jest już szóstą w historii, a rekrutacja prowadzona jest także na Uniwersytecie Zielonogórskim. O szczegółach programu mówi mjr Katarzyna Opioła.

Szkolenia odbywają się zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej. Pierwszy etap podstawowy trwa 28 dni i odbywa się w jednostce macierzystej. Drugi moduł to już szkolenie podoficerskie. Teoria odbywa się w macierzystej uczelni, a praktyka w jednostce wojskowej.

Co ciekawe – z roku na rok do szeregów legii zgłasza się coraz więcej pań. W ubiegłym roku stanowiły one 50 % wszystkich rekrutów. A jakie warunki należy spełnić, żeby zostać żołnierzem Legii Akademickiej? O tym mówi por. Mateusz Budynek.

Trzeba posiadać status studenta i być osobą pełnoletnią. Nie można być również karanym. Do tego potrzebna jest zdolność psycho – fizyczna do pełnienia służby.

Więcej informacji o rekrutacji oraz idei Legii Akademickiej znajdziecie na stronie Wojskowego Centrum Informacji.