Czy Prawo i Sprawiedliwość utrzyma swoją władzę po wyborach? Te, przypomnijmy, już 15 października. Według posła Jerzego Materny, partia rządząca nie ma powodów do obaw, bo PiS będzie nadal u władzy. Skąd taka pewność?

Poseł Materna, który jest także kandydatem do Sejmu podczas tegorocznych wyborów, uważa, że PiS stawia na pozytywną politykę.

Gościa środowej „Rozmowy na 96FM” zapytaliśmy jednak o aferę wizową. Czy ją także można uznać za sukces Prawa i Sprawiedliwości?

To nie opozycja wyhaczyła to, to nasze służby. Zawsze mówimy tak – zawsze znajdzie się czarna owca. Także wśród rządzących. Która chciała zrobić czarne interesy. PiS to wyjaśni. Chociażby prokuratura to bada.