Mimo trwającej pandemii koronawirusa Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie nie zwalnia tempa. W planach są kolejne duże inwestycje na terenie ośrodka.

Budowa Centrum Fizjoterapii – to w tym momencie inwestycyjny cel numer jeden w planach WOSIR-u o czym informuje dyrektor ośrodka Bogusław Sułkowski:

Największym zadaniem jest Budowa Centrum Fizjoterapii. Partnerem jest Brandenburgia. Modernizujemy ponad 150 metrów zaplecza w pływalni olimpijskiej. Będzie to miejsce do edukacji lubuskich fizjoterapetów. Jesteśmy na etapie naboru do tego projektu.

Bogusław Sułkowski nie ukrywa, że w planach jest także budowa piłkarskiego boiska, ale na ten moment nie wiadomo, kiedy ta inwestycja ruszy.

To budowa pełnowymiarowego trawiastego boiska z oświetleniem. Inwestycja kosztuje 6,5 miliona złotych. Musimy na to jednak poczekać na przyszły rok albo na kolejne lata. Brakuje takich boisk, a chcielibyśmy gościć na ośrodku kolejna grupę sportowców czyli piłkarzy.

Dodajmy, że ośrodek 11 czerwca zamierza otworzyć basen rekreacyjny.