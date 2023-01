Za nami kolejne wydanie programu „Projekt Progres” przez miniony rok 2022 rozmawialiśmy o rozwoju osobistym, coachingu czy treningu biznesu. Ostatni odcinek roku kalendarzowego, a jakże należał do celów związanych z następnymi dwunastoma miesiącami.



Najlepszym czasem na rozpisanie nowego celu jest moment przełomowy, a takim niewątpliwie jest przełom starego i nowego roku. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to każdy moment jest dobry na spisanie planów na kolejny: miesiąc, kwartał czy rok. Nasz ekspert Dawid Stanulonis trener biznesu zdradził naszym widzom i słuchaczom jak rozpocząć planowanie kolejnych miesięcy.

Przede wszystkim cel należy zapisać, ponieważ cel zapisany staje się realny. W każdej chwili możemy do niego wrócić, ewaluować. Jeśli go nie zapiszemy istnieje ryzyko, że po prostu o nim zapomnimy. Dobrze skonstruowany cel powinien być podzielony na etapy, gdzie możemy sprawdzić, w jakim kierunku idziemy z naszym postanowieniem. Co bardzo ważne cele nie powinny być zbyt wygórowane. Jeżeli zakładamy, że rok ma dwanaście miesięcy, to zaplanujmy nasz cel, aby wykorzystać dziewięć czy dziesięć z nich. Ponieważ po drodze mogą pojawić się okoliczności, na które nie mamy wpływu.