– Można szukać innej drogi do osiągnięcia porozumienia niż tak radykalne kroki i wolty polityczne – mówił w programie Region Południe Marcin Jabłoński. Tym samym członek zarządu województwa odniósł się do ostatniej sesji sejmiku.

Zarząd nie otrzymał wotum zaufania, nie udzielono mu także absolutorium i tym samym następna sesja będzie dotyczyć głosowania nad odwołaniem zarządu z marszałek Elżbietą Polak na czele. Do sprawy odniósł się nasz gość. Pytaliśmy, czy takie rozstrzygnięcia są dla Jabłońskiego zaskoczeniem.

To pewnego rodzaju rozczarowanie. Dostaliśmy 15 głosów, 11 było przeciw i 4 wstrzymujące. Mechanizm i przepisy powodują, że liczba głosów “za” powinna być większa niż bezwzględna większość w sejmiku województwa. Szkoda, że to się tak potoczyło, że radni, którzy skorzystali z naszych komitetów nie odnaleźli się do końca w naszym gronie i nie byliśmy w stanie prowadzić tak długo dyskusji, aż doszłoby do ustaleń, być może zmian. Chyba trochę nerwowości spowodowało to, że sytuacja jest jaka jest. Czekamy na termin sesji.