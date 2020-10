Jak wygląda życie w polskich i zielonogórskich szkołach w dobie pandemii koronawirusowej? Między innymi o tym rozmawialiśmy dziś z Filipem Czeszykiem – zielonogórskim radnym Zielonej Razem.

Gość „Rozmowy na 96 FM” wypowiadał się o zielonogórskiej młodzieży w kontekście ostatnich wydarzeń w V Liceum Ogólnokształcącym.

Przypomnijmy, 16-latka raniła nożem trzy osoby. Czeszyk stwierdził, że w dużej mierze winny jest temu system edukacji w polskich szkołach.

To jest kulminacja wszelkich nieszczęść, która spotkała polska oświatę. To trwa od 2016 roku, od momentu gdy rząd zdecydował się wprowadzić zmiany. To nie było pozytywne. Skutki odczuwamy do dzisiaj.