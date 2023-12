Dobre wieści dla wcześniejszych emerytów i rencistów – od 1 grudnia mogą oni dorobić więcej, do stałe pobieranych świadczeń. Więcej, bo do kwoty nie przekraczającej 5036,50 zł. Jest to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

A co jeśli kwota ta zostanie przekroczona?

Mówiła Agata Muchowska, rzecznik ZUS w Lubuskiem. Zmiany dotyczą wcześniejszych emerytów. Osoby, które ukończyły wiek emerytalny, mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń.