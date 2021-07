Już od nowego roku szkolonego Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ramach programu “Dobry Start” – będzie przyznawał i wypłacał 300 złotych. Obecnie w całym kraju świadczenie przysługuje ponad 4,5 mln dzieci.

Rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkich artykułów niezbędnych do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Jak tłumaczy Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS, wnioski można składać do 30 listopada.

Wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy. Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnił specjalny kreator wniosków o świadczenia z programu „Dobry Start”.

Ma on pomóc w uniknięciu błędów przy staraniu się o wsparcie. Dodajmy, że pracownicy ZUS będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”.