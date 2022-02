Dziś Ogólnopolski oraz Światowy Dzień Walki z Depresją. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych, lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja oraz w jaki sposób można jej zapobiegać lub ją leczyć.

Obecnie o depresji mówi się, że jest to jedna z najbardziej popularnych chorób, która w znaczący sposób utrudniania funkcjonowanie ludzi w społeczeństwie. Jakie są jej dwa główne objawy mówi psycholog dr Marcin Florkowski.

To jest przede wszystkim depresyjny nastrój, zjawisko dość subiektywne. Każdy rozpoznaje u siebie czy jest przygnębiony. Drugi czynnik to spadek aktywności. Czasem przyjmuję to formę, że wypełnia się swoje obowiązki, ale wymaga to ogromnej siły. Tak jakby człowiek brnął pod górę.