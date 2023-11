Gaszenie pożarów i wyjazdy do wypadków samochodowych – to z takimi działaniami najczęściej kojarzeni są strażacy. Zarówno ci z PSP, jak i z OSP. Okazuje się jednak, że to bardzo stereotypowe myślenie. Straż pożarna to nie tylko czerwone wozy i akcje gaśnicze. To też zaplecze chociażby administracyjne. My jednak postanowiliśmy sprawdzić czym jeszcze zajmują się strażacy, kiedy nie mają wezwania.

Jak wygląda służba na bazie? To zdradził nam mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy PSP w Lubuskiem.

Oprócz działki typowo operacyjnej, strażacy muszą się przede wszystkim szkolić. Mamy mnóstwo sprzętu, mnóstwo zróżnicowanych zadań, cały czas musimy się szkolić z zakresu ratownictwa, obsługi tego sprzętu. Praktycznie codziennie realizowane są różnego rodzaju szkolenia.

Ważna jest też regeneracja – w miarę możliwości. Służba strażaka trwa 24 godziny. Mundurowi mają w zakresie swoich obowiązków także porządki w jednostce.

Pełniąc służbę 24 godziny na dobę, musimy traktować jednostkę jak nasz drugi dom. Wszystko musi być sprawne, czyste. Porządki robimy najczęściej w piątki.

