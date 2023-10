Czy opozycja na pewno dojdzie do porozumienia, jeśli chodzi o podział władzy? Według Stanisława Tomczyszyna, nowego posła z naszego regionu i szefa lubuskich struktur PSL – matematycznie wszystko jest poukładane.

Diabeł tkwi jednak w szczegółach.

Zawsze jak się zaczyna rozmawiać, o dziedzinach, to może to troszkę potrwać. Najważniejsze to przejść procedurę powołania premiera. Tutaj mogą być jeszcze hocki – klocki ze strony PiS.