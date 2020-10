Zobacz info

Zielonogórski Klub Fantastyki pragnie ogłosić po raz dziewiąty turniej gry bitewnej Flames of War. Zapisy na turniej oraz regulamin dostępne za pośrednictwem strony TournyKeeper.com (Bezpośredni link do turnieju: https://tournykeeper.com/#/tournament/details/1021) Skala: 100 pkt + 10 pkt Command Card Akredytacja - 20 zł w poczet nagród Flames of War – turowa gra bitewna, produkcji firmy Battlefront, dostosowana do rozgrywania bitew figurkami. Gra została stworzona w celu rozgrywania bitew histor...