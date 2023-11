Od stycznia do września 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubuskim wykonał w sumie ponad 6 tysięcy kontroli pod kątem prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w prawie 500 przypadkach. Kwota zakwestionowanych zasiłków wyniosła 566 tys. zł.

O szczegółach Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku ZUS w Lubuskiem skontrolował pod kątem prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich blisko dwa tysiące sto osób. W rezultacie prawo do zasiłku cofnięto w 163 przypadkach. Kwota cofniętych zasiłków wyniosła ponad 366 tys. zł. Podczas kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich ZUS sprawdza, co świadczeniobiorca robi, gdy pobiera zasiłek chorobowy.

Chodzi o ustalenie czy poprawnie wykorzystuje zwolnienie od pracy i czy nie wykonuje w tym czasie pracy zarobkowej. Ubezpieczony powinien postępować tak, by jak najszybciej odzyskać sprawność i wrócić do pracy. Może on wtedy wykonywać jedynie czynności związane z poprawą stanu zdrowia, np. udać się do lekarza, do apteki bądź po zakupy spożywcze. Postępowanie, które w powszechnym odczuciu jest nieodpowiednie dla chorego i może nasuwać wątpliwości, co do rzeczywistego stanu zdrowia jest niezgodne z celem zwolnienia lekarskiego. Może to być udział w wycieczkach, imprezach, remont mieszkania lub praca zarobkowa. Zwolnieniem lekarskim nie można swobodnie dysponować, tak jak np. urlopem wypoczynkowym. Skutkuje to utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres.