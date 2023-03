Co się może wydarzyć podczas najbliższych wyborów i na ile te pierwsze, czyli parlamentarne mogą zdeterminować sytuację w sejmiku województwa? Zapytaliśmy o to przewodniczącego w Lubuskiem, Wacława Maciuszonka.

Gość Radia Index uważa, że mogą one wpłynąć na zmiany osobowe w sejmiku. W tym być może w fotelu marszałka. A z kim Bezpartyjnym Samorządowcom jest w tej chwili po drodze lub nie?

Czy jest nam najbliżej do Hołowni? Wydaje mi się, że on za bardzo poszedł tematy, które my nie chcielibyśmy wchodzić. Światopoglądowe. Nas interesują sprawy gospodarcze przede wszystkim.