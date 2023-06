1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Żeby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek do ZUS. Co ważne – prawidłowo wypełniony. Zdarza się jednak, że we wnioskach pojawiają się błędy, które opóźniają wypłatę świadczenia. Najczęstsze z nich to nieprawidłowy numer PESEL dziecka oraz błędny numer rachunku bankowego.

Zdarza się i tak, że na jedno dziecko wnioskuje oboje rodziców. Agata Muchowska, rzeczniczka prasowa ZUS-u w naszym regionie, apeluje o dokładne sprawdzenie wniosku, przed jego wysłaniem.

Jeśli wniosek wpłynął w maju, świadczenie otrzymasz do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, a jeśli złożysz go w czerwcu to ZUS wypłaci pieniądze do 31 sierpnia, także z wyrównaniem od czerwca. Świadczenia na podstawie wniosków, które wpłyną od lipca będą już wypłacane tylko z wyrównaniem od miesiąca, w którym wypłynęły.

Wnioski o 500+ możesz złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

Środki są wypłacane bezgotówkowo na wskazany numer rachunku bankowego. Pisma, informacje i decyzje dotyczące 500 plus przekazywane są elektronicznie przez PUE ZUS. W przypadku, gdy na platformie pojawi się ważna informacja dotycząca świadczenia, otrzymasz powiadomienie mailem, SMS lub w aplikacji.

Dodajmy, że do tej pory Lubuszanie złożyli ponad 108 tys. wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy.