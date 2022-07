Choć wakacje jeszcze trwają, niektórzy już teraz myślą o szkolnych wyprawkach. I co gorsza – nie wszystkich na nie stać. Z pomocą, jak co roku, idzie Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Fundacja pomaga poprzez zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów szkolnych.

Artkuły szkolne będzie można zostawiać w specjalnych koszach w wybranych sklepach na terenie naszej diecezji 19 i 20 sierpnia. Mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa Caritas w naszym regionie.

Przede wszystkim potrzebujemy zeszyty, farby, długopisy, kredki i worki na obuwie zmienne. Do tego plecaki. Prosimy żeby były to dobre rzeczy, żeby się zaraz nie rozpadły i żeby pozwoliły pójść dzieciom z radością do szkoły.