Akademia Równości i Różnorodności to program autorstwa poznańskich aktywistek: Iwony Chmury-Rutkowskiej, Joanny Kowalskiej-Andrzejewskiej i Olgi Stobieckiej-Rozmiarek. Fundacja Rozwoju Motylarnia zaprojektowała go w odpowiedzi na potrzeby osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą w kontekście przeciwdziałania oraz reagowania na sytuacje dyskryminacji i przemocy.

Program ten zafascynował Filipa Czeszyka – zielonogórskiego społecznika i radnego Miasta Zielona Góra. W wyniku współpracy Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze, które, z Fundacją Rozwoju Motylarnia z powodzeniem realizuje ten program w Zielonej Górze. Ewelina Hajłasz koordynatorka projektów wyjaśnia co ten program oferuje.

Oferujemy cykl bezpłatnych szkoleń dla kadry edukacji formalnej i pozaformalnej oraz merytoryczne wsparcie w formie warsztatów z ekspertkami. Ponadto indywidualną pracę tutoringową nad konkretnymi potrzebami, zdiagnozowanymi w środowisku pracy osób uczestniczących. Projekt obejmuje także realizację zadań praktycznych. Dotyczą one szczególnie diagnozy środowiska, w jakim osoby uczestniczące pracują i zaprojektowania oraz przeprowadzenia działań odpowiadających na zbadane potrzeby.

Właśnie kończy się I edycja Akademii Równości i Różnorodności w Zielonej Górze. W planach jest już II edycja.

Od wrześnie realizowaliśmy cykl szkoleń, który zakończyliśmy w minioną sobotę. W tym czasie zorganizowaliśmy 9 spotkań warsztatowych oraz tutoring. Część z nich udało nam się przeprowadzić stacjonarnie, ale kilka z powodu pandemii COVID-19 zrealizowaliśmy online. A już w najbliższą sobotę planujemy rozpocząć szkolenia w ramach II edycji Akademii. Wszystkie szkolenia prowadzimy weekendowo.

Warto wspomnieć, że projekt skierowany jest do kadry edukacji formalnej i pozaformalnej, nie tylko z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, również z innych placówek, np. domów dziecka, świetlic socjoterapeutycznych. Obecnie jest, to ostatnia szansa aby zapisać się na ten cykl szkoleń. Link do zapisów.