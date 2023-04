Kwiecień, to nie tylko miesiąc zmiennej pogody, to również czas prezentacji sylwetki Absolwentów Extra. Jedną z nich jest Julia Komorzycka. W ubiegłym roku ukończyła Collegium Medicum.

Na kierunek medyczny postawiła nie tylko ze względu na swoje marzenia, ale również tradycja rodzinne, ponieważ wywodzi się z lekarskiej rodziny. Wybrała nasz Uniwersytet i jak sama mówi na pewno tego nie żałuje, bo możliwości rozwoju są w każdej dziedzinie naukowej. Do największych sukcesów Julia może zaliczyć działalność w IFMSA-Poland. Stowarzyszenie Studentów Medycyny zostało m.in zapoczątkowane przez rocznik kwietniowej absolwentki.

My otwieraliśmy, my zaczynaliśmy od takich spraw organizacyjncyh, technicznych, na uczelni żeby zgadzały się wszystkie formalności. Wchodziliśmy z akcjami do szkół, przedszkoli, zapoczątkowaliśy cykl “Zdrowie pod Kontrolą”. Nie było łatwo, ale jak teraz patrzę, to cieszę się, że tak to się rozkręciło.