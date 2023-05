Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę potocznie nazywaną Lex Tusk. Dziś jej zapisy weszły w życie. Co to oznacza dla Polaków? Według przedstawicieli opozycji przede wszystkim upadek demokracji w naszym kraju.Kto może się obawiać nowej ustawy?

O komentarz poprosiliśmy Katarzynę Osos, posłankę na sejm z ramienia klubu Platformy Obywatelskiej.

Każdy może obawiać się tej ustawy. Nie tylko politycy, urzędnicy, przedsiębiorcy. Tam jest taki zapis, że każdy może się obawiać, to daje do myślenia. Ja przestrzegam – ta władza może dopaść każdego z nas.

Gościni środowej „Rozmowy na 96FM” zwróciła uwagę także na to, że z ustawą nie może nic zrobić nawet Trybunał Konstytucyjny.

My jesteśmy jeszcze w takiej nieszczęsnej sytuacji, bo trybunał jest też narzędziem obecnej władzy. Nawet jeśli trybunał się tym zajmie, to doskonale wiemy, że daje on wyroki zgodne z wolą z Nowogrodzkiej.