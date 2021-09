Czy 28 ratowników medycznych odejdzie z pracy? Dziś ratownicy złożyli wypowiedzenia.

Chyba niekoniecznie, choć diabeł tkwi w szczegółach. Zielonogórscy ratownicy medyczni spotkali się dziś z dyrekcją Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Rozmowy nie przyniosły efektu, ale dyrektor zielonogórskiego pogotowia Marcin Mańkowski uspokaja.

Dołączyli się do ogólnopolskiego strajku. Obiecano spotkanie z wojewodą. Niestety, do niego nie doszło. Ratownicy oczekują ponownego spotkania. My rozmawiamy z ratownikami od kilku miesięcy Jest porozumienie między nami. Oczekujemy na chwile obecną na aneks z Narodowym Funduszem Zdrowia.